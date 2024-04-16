Уваев — о финале Кубка Гагарина: «Нас ждет очень интересный хоккей»

Российский тренер Вячеслав Уваев поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина, в котором встретятся «Локомотив» и «Металлург».

«Стоит ждать отличного хоккея. Мы должны прекрасно понимать, что в двух командах много молодых игроков. Первый финал, возможность выиграть Кубок — это даст много эмоций в игре. Я думаю, что обе команды полностью заслужили этот финал. «Локомотив» прежде всего. Это вера руководства в группу игроков, которая играет вместе много сезонов. Молодые игроки, которые прогрессируют, думаю, внесут в финал свою нотку, очень интересную и эмоциональную. Я сейчас не беру тактических ходов двух команд, их стиля, но вот это будет интересно. Насколько они выдержат напряжение финала? Понятно, что будет большое внимание к этой серии. Нас ждет очень интересный хоккей», — цитирует Уваева Metaratings.ru.

Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске. Начало первого матча — в 17.00 по московскому времени.