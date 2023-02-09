Гомоляко об уходе Рябыкина из «Металлурга»: «Это внутриклубное решение. Думаю, оно правильное»

Сегодня, 12:00
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб прекратил сотрудничество с тренером Дмитрием Рябыкиным.
— Почему клуб расстался с Дмитрием Рябыкиным?
— Это наше решение. Почему оно было принято, я не буду распространяться.
— Тренеров не всегда увольняют за результат. Это подходит к ситуации с Рябыкиным?
— Говорить про увольнение Дмитрия Анатольевича я не хочу. Это наше внутриклубное решение. Думаю, что оно правильное.
— Будут ли поиски тренера по защитникам перед плей-офф?
— Нет. Мы не будем никого искать. Сейчас защитников выпускает Равиль Гусманов и справляется с этой ролью. Дальше — посмотрим.
— Не опасаетесь, что не хватит идей по игре в обороне? В прошлом плей-офф после отъезда тренера по защитникам Виктора Игнатьева пришлось нелегко.
— А причем здесь Игнатьев? Мы дошли до финала без него. Ничего страшного не произошло. Мы проиграли ЦСКА не из-за отсутствия Игнатьева. У нас опытные ребята. Они найдут правильные решения.
Рябыкин работал помощником главного тренера «Металлурга» с октября 2022 года. Клуб из Магнитогорска расторг контракт со специалистом 4 февраля.