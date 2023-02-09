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Сегодня, 12:00

Гомоляко об уходе Рябыкина из «Металлурга»: «Это внутриклубное решение. Думаю, оно правильное»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб прекратил сотрудничество с тренером Дмитрием Рябыкиным.

— Почему клуб расстался с Дмитрием Рябыкиным?

— Это наше решение. Почему оно было принято, я не буду распространяться.

— Тренеров не всегда увольняют за результат. Это подходит к ситуации с Рябыкиным?

— Говорить про увольнение Дмитрия Анатольевича я не хочу. Это наше внутриклубное решение. Думаю, что оно правильное.

— Будут ли поиски тренера по защитникам перед плей-офф?

— Нет. Мы не будем никого искать. Сейчас защитников выпускает Равиль Гусманов и справляется с этой ролью. Дальше — посмотрим.

— Не опасаетесь, что не хватит идей по игре в обороне? В прошлом плей-офф после отъезда тренера по защитникам Виктора Игнатьева пришлось нелегко.

— А причем здесь Игнатьев? Мы дошли до финала без него. Ничего страшного не произошло. Мы проиграли ЦСКА не из-за отсутствия Игнатьева. У нас опытные ребята. Они найдут правильные решения.

Рябыкин работал помощником главного тренера «Металлурга» с октября 2022 года. Клуб из Магнитогорска расторг контракт со специалистом 4 февраля.

Илья Воробьев. Почему «Магнитка» не уволила Воробьева? Объясняет спортивный директор Гомоляко
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
Сергей Гомоляко
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