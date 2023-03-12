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Сегодня, 15:32

Хоккеист Иванюженков опроверг причастность к убийству в Подмосковье

Артем Иванюженков.
Фото ХК &quot;Сочи&quot;
Telegram Дзен

Хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков заявил, что находится в Сочи и не связан с убийством в Подмосковье, информирует Telegram-канал «База».

«По сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане. Не верьте не проверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всем разберется. Всем хорошего дня и привет из Сочи», — сказал Иванюженков.

В воскресенье, 12 марта, появилась информация, что 24-летний хоккеист разыскивается в связи с инцидентом в Подольске — 23-летнему мужчине нанесли смертельное ножевое ранение.

Артем Иванюженков. Хоккеиста Иванюженкова подозревают в убийстве: что известно на данный момент

По информации «СЭ», в субботу, 11 марта, Иванюженков принял участие в тренировке команды в Сочи.

Позднее в СК РФ сообщили, что Иванюженков не причастен к этому убийству.

Источник: https://t.me/bazabazon/16306
Артем Иванюженков
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