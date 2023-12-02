Хоккеисты ЦСКА добрались до Челябинска после вынужденной посадки в Екатеринбурге

Игроки ЦСКА долетели до Челябинска, где армейцы сыграют с «Трактором» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Видео из Челябинска выложила пресс-служба ЦСКА.

Игра пройдет в воскресенье, 3 декабря. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Ранее самолет с игроками ЦСКА из-за непогоды совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге.

ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. Армейцы набрали 42 очка за 36 матчей. Челябинская команда с 42 очками после 37 матчей идет на шестой позиции на «Востоке».