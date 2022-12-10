Исполнительный директор магнитогорского «Металлурга» Кирилл Крепкогорский в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о низкой посещаемости матчей на старте сезона.

— Посещаемость матчей «Металлурга» на старте сезона расстраивает. Мало зрителей приходят даже на топ-соперников. Можете объяснить, чем это вызвано?

— Моя оценка немного другая. Считаю, что посещаемость наоборот растет. Если сравнивать с посещаемостью трех последних лет, то она неуклонно растет. В доковидные времена, возможно, у болельщиков была другая психология. Сейчас все равно настороженно относятся к посещению массовых мероприятий. Постепенно боремся с этими страхами. Посещаемость медленно возвращается. К концу сезона, думаю, мы выйдем на удовлетворительную цифру, которая соответствует нашим целям и задачам. Но рассчитывать, что весь чемпионат заполняемость арены будет 70-95 процентов, — это утопия.

— Вы видите общую проблему в низкой посещаемости матчей?

— В разных городах ситуация разная. В каких-то городах посещаемость стремится к 90 процентам. Наши цены на билеты — одни из самых низких в лиге. Мы проводим матчи на высоком уровне. Есть все сервисы для зрителей. Мы анкетируем болельщиков и общаемся с консалтинговыми компаниями. Нет фактора, которые бы мешал ходить на хоккей. Думаю, это просто объективная ситуация в конкретно нашем городе с конкретно нашими достаточно избалованными болельщиками. Мы работаем над этим. Постепенно ситуация выправляется.

«Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 52 очками.