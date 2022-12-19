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Сегодня, 16:49

Бабенко — о подготовке «Ак Барса»: «В паузу сделали все, что запланировали»

Мария Гусева
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Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал о подготовке игроков во время паузы в регулярном чемпионате КХЛ.

— Удалось ли в паузу провести всю запланированную работу?

— Сделали все, что запланировали: физически поднагрузили ребят, плюс на лед выходят те, у кого были травмы. Провели хорошую работу, — цитирует пресс-служба клуба Бабенко.

— В каком состоянии вернулись игроки из расположения сборной?

— Надеемся, что они будут помогать нам так же, как и прежде. Единственное: ребята, выступавшие за сборную России, получили много игрового времени. Будем правильно их использовать.

— «Куньлунь» много удаляется, учитывали это при подготовке?

— Всегда разбираем соперника. Нам самим важно получать как можно меньше удалений. Разобрали игру соперника в большинстве, меньшинстве, равных составах.

«Ак Барс» сыграет против «Куньлуня» сегодня, 19 декабря, начало — 19.00 (мск).

Юрий Бабенко
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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