Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражения от «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражения от «Спартака» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Удалений было много, а так, в принципе, мы сражались. Жаль, что парни не реализовали созданные моменты. Молодая команда, было волнение. Перед вторым периодом поговорили, выяснили, что бояться некого, надо показывать свой хоккей. Старались, немного не получилось. Но мы на правильном пути. В тактическом плане мы хотим играть в быстрый, современный хоккей.

Игра Матвея Мичкова? Он сегодня старался. Он хочет забивать в каждой игре, помогать команде. Сегодня не получилось, но все нормально — поговорим, разберемся.

Какие задачи стоят перед нами? Хотим развивать молодежь и стараться выигрывать в каждой игре», — приводит слова тренера сайт КХЛ.