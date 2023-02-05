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Сегодня, 11:58

Каменский: «Спартак» принял отставку Гришина для встряски в борьбе за место в плей-офф»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Председатель наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский объяснил, почему клуб принял заявление главного тренера команды Игоря Гришина об отставке.

«Команда по очкам выбыла из первой восьмерки, ее надо встряхнуть, поэтому и руководство согласилось с таким решением. Есть и положительные, и отрицательные моменты в работе Гришина: молодой тренер, это для него хороший опыт, практика, я думаю, что у него будет возможность проявить себя. Талант у него есть», — приводит ТАСС слова Каменского.

«Спартак» объявил об уходе Гришина в воскресенье, 5 февраля. Специалист работал с командой с 12 ноября 2022 года.

Красно-белые занимают девятое место в таблице Западной конференции КХЛ с 58 очками в 59 матчах. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Алексей Заварухин.

Источник: https://tass.ru/sport/16964927
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Валерий Каменский
Игорь Гришин
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