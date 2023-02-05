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КХЛ

Сегодня, 10:59

Спортдир «Спартака» Беляев: «Мы благодарны Игорю Владимировичу за работу. Команда продолжает борьбу за плей-офф КХЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев высказывался об уходе Игоря Гришина с поста главного тренера красно-белых.

Сегодня, 5 февраля, специалист объявил об уходе с поста главного тренера команды по собственному желанию.

«Мы благодарны Игорю Владимировичу за работу, которую он проделал в штабе основной команды. Мы ценим его как сильного специалиста, поэтому продолжим наше сотрудничество в рамках системы клуба, где Игорь Владимирович будет заниматься развитием молодых игроков. Исполнять обязанности главного тренера ХК «Спартак» будет Алексей Борисович Заварухин. Команда продолжает борьбу за плей-офф КХЛ», — приводит слова Белева пресс-служба красно-белых.

Гришин возглавлял «Спартак» с 12 ноября 2022 года.

Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 58 очков за 59 матчей.

Источник: https://spartak.ru/news/events/igor-grishin-pokidaet-post-glavnogo-trenera-spartaka-po-sobstvennomu-zhelaniyu/
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Игорь Гришин
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Гришин: «Я благодарен руководству ХК «Спартак» за возможность поработать на самом высоком уровне»