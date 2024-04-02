Каменский оценил интригу в полуфиналах Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский поделился мнением о полуфинальных сериях Кубка Гагарина.

«На мой взгляд, все оставшиеся команды имеют шансы завоевать Кубок Гагарина. В полуфиналах сразятся четыре сильнейших коллектива, которые будут биться за результат», — приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

В первой полуфинальной серии «Локомотив» сыграет с «Трактором». Первая игра состоится 2 апреля в Ярославле. Начало — 19.30 мск. Во второй «Металлург» встретится с «Автомобилистом». Первый матч пройдет 3 апреля в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск.