«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина в четверг, 18 апреля. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Арена Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Металлург» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ», КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Также матчи плей-офф КХЛ транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

«Локомотив» ни разу не становился обладателем Кубка Гагарина, а до финала дошел лишь однажды — в 2009-м году, в первом сезоне КХЛ, которая заменила Суперлигу. Тогда на пути к трофею у «железнодорожников» встал «Ак Барс».

«Магнитка» четыре раза участвовала в финалах Кубка Гагарина. Дважды «Металлург» уступил (в 2017-м СКА, а в 2022-м — ЦСКА) и дважды выигрывал трофей. В 2014-м магнитогорцы обыграли чешский «Лев», а в 2016-м — ЦСКА.

Расписание финальной серии доступно в нашем материале.

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