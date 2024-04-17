Интервью форварда «Металлурга» Никиты Гребенкина после седьмого матча полуфинала с «Автомобилистом».

Никита Гребенкин — один из лидеров «Металлурга» в сезоне-2023/24. Регулярный чемпионат молодой форвард закончил на втором месте в списке бомбардиров команды. Плей-офф складывается сложнее. И пусть очков Никита набрал не так много, зато забивал важные голы. Именно Гребенкин подытожил тяжелейшую серию первого раунда с «Амуром», когда отличился в овертайме. В полуфинале с «Автомобилистом» наставник «Магнитки» Андрей Разин иногда переводил нападающего в запас по ходу матчей. Однако в седьмой игре Гребенкин был одним из самых активных на льду. После матча в интервью «СЭ» Никита рассказал о серии с «Автомобилистом» и ожиданиях от финала с «Локомотивом».

— Какие ощущения после победы над «Автомобилистом» и выхода в финал?

— Легкое опустошение. Тяжелый матч, тяжелый плей-офф. У меня непросто все складывается. Спасибо команде, что поддерживают и находят правильные слова. Спасибо болельщикам, которые были на игре, которые смотрели ее по телевизору, ждали победы и дождались.

— Какой ключевой фактор седьмой игры?

— Забили свои голы. Отработали в защите. Поймали на себя шайбы. Не допускали контратак и сыграли по тактике.

— Седьмой матч в плей-офф — всегда особенные чувства. Волновались перед игрой?

— Честно, не было какого-то «вау». Относился как к обычному матчу. Всегда выходишь только побеждать, радовать болельщиков. Хорошо, что получилось.

— Выход в финал кружит голову, или спокойно относитесь к промежуточному достижению?

— В выходе в финал для меня нет ничего особенного. Мы просто идем по накатанной дороге, все вместе, друг за друга, одним кулаком.

— В прошлых матчах вы получали мало игрового времени. Как реагировали на это?

— Вы же знаете, как я реагировал. Это плей-офф. Хочется побеждать в каждой игре. В седьмом матче мне дали больше игрового времени. Рад, что отработал его хорошо и что команда победила. Да, не получается забить. Во многих моментах не хватает креатива. Может быть, торопимся. Хорошо, что победили сегодня.

— «Автомобилист» — самый сложный соперник в плей-офф?

— Не думаю, что самый сложный. Все команды примерно одного уровня. Даже если посмотреть на серию с «Амуром» — нам было тяжело. В любой момент мог случиться перелом. Хорошо, что мы перевели свою победную серию и выиграли. Я ко всем командам отношусь с уважением и не могу сказать, что «Автомобилист» — самый сильный соперник.

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— Обидные поражения в четвертом и шестом матчах серии не отразились на «Металлурге». Из чего складывается такая стойкость команды?

— В основе побед в плей-офф — коллектив и сплоченность, когда все играют друг за друга и хотят побеждать, ни на кого не обижаясь. И побеждают!

— Какие ощущения от финала с «Локомотивом»?

— Честно, нет никаких ощущений.

— Вам без разницы, с кем играть в финале?

— Вообще без разницы. Главное — дайте поиграть (Улыбается.).

— Запас сил после тяжелой регулярки и трех раундов плей-офф остается?

— Обижаете. Конечно, остается. Главное, что есть эмоции. Мы подпитываемся эмоциями. У нас банально есть нарды, в которые играет почти вся команда. Постоянно идет какая-то эмоциональная подпитка. Думаю, это наша основа. Кто-то пришел с утра без настроения, мы все равно разбавим обстановку — и все будет хорошо.

— Это ваш первый плей-офф КХЛ, и сразу будете играть в финале. Как для вас все складывается?

— Первые матчи плей-офф с «Амуром» складывались тяжело. Все равно другой хоккей. Потом уже разобрался, стараюсь играть в свой хоккей. Что-то получается, что-то нет. Главное, что команда побеждает. Спасибо болельщикам за то, что приходят на игры и здорово нас поддерживают.