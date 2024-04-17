КХЛ назвала хоккеистов полуфиналов Кубка Гагарина — 2024 с самым сильным броском

Континентальная хоккейная лига показала статистические достижения игроков в полуфиналах Кубка Гагарина — 2024.

По максимальной скорости лучшим стал Михаил Котляревский из «Трактора» (37,4 км/ч), второе место у Андрея Обидина из «Автомобилиста» (37,3 км/ч), третий — Георгий Иванов из ярославского «Локомотива» (37,1 км/ч).

Самые мощные броски сделали хоккеисты Павел Акользин («Металлург», 163,9 км/ч) и Артем Блажиевский («Трактор», 163,8 км/ч). На третьей строчке — Александр Елесин из «Локомотива» (154,8 км/ч).

Ранее КХЛ определила лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина-2024.