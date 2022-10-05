Каменский считает, что игроков «Спартака» в матче со СКА подвело исполнительское мастерство

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против СКА (1:5).

«Игра была интересной, у «Спартака» были хорошие моменты, которые надо было использовать. Тогда бы игра была совсем другой, в плане реализации надо работать, и будет совсем другой результат. Ребята молодцы, много травмированных в «Спартаке», но молодые бьются и показывают достойный хоккей, — цитирует ТАСС Каменского. — Есть пробелы в плане исполнительского мастерства, но тренеры над этим работают. Сезон длинный, и я думаю, что потом будет все нормально. Мне нравится, что дают шанс играть молодым, стараются показывать красивый, атакующий хоккей. Такие ребята, как Заседа, Точилкин, стараются, глаза горят, не хватает мастерства, но у них большие перспективы».

СКА продлил свою серию до 5 побед подряд, всего у клуба 14 побед в 15 играх нынешнего сезона. Команда Романа Ротенберга лидирует в таблице Западной конференции с 29 очками. «Спартак» с 17 очками в 15 матчах идет на пятой строчке.

СКА проведет следующий матч дома 7 октября против «Витязя». «Спартак» в этот же день сыграет на выезде против «Северстали».