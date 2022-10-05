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КХЛ

5 октября, 23:15

Ротенберг — о победе над «Спартаком»: «Ребята молодцы, выполнили установку. Продолжаем работать»

Мария Гусева

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Спартаком» (5:1).

«Понимали, что «Спартак» хорошо обороняется, учитывали это при подготовке, как и наши ошибки в матче с ЦСКА. Ребята молодцы, выполнили установку, выиграли. К сожалению, допустили ошибки, в большинстве не забили. Продолжаем работать. Мы подняли Глотову эмоциональный фон, психологию. Он очень обрадовался, что вернулся к нам обратно, он хотел этого уже давно. На тот момент мы сделали все правильно, но тогда была другая ситуация, и это было очень давно. Он получил серьезный опыт, играл в другой организации, играл очень много. Получил много игровой практики», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.

СКА продлил свою серию до 5 побед подряд, всего у клуба 14 побед в 15 играх нынешнего сезона. Команда Романа Ротенберга лидирует в таблице Западной конференции с 29 очками.

Питерский клуб проведет следующий матч дома 7 октября против «Витязя».

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/05/503393.html
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Роман Ротенберг
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