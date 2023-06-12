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Сегодня, 19:46

Каменский: «Неважно под каким номером выберут Мичкова на драфте. Он имеет все шансы на успех»

Алина Савинова
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Бывший советский и российский хоккеист Валерий Каменский высказался о том, что российский нападающий Матвей Мичков может оказаться за пределами топ-10 драфта НХЛ-2023.

«Неважно под каким номером выберут Мичкова на драфте. В топ-5 или топ-10 — не имеет значения. Он один из самых ярких игроков молодого поколения. Все это понимают, но Матвею нужно будет доказывать свой потенциал. Просто, конечно, не будет. Мичков имеет все шансы на успех, а обращать внимание на предварительные рейтинги не нужно», — цитирует Каменского Sport24.

Ранее канадский спортивный портал Sportsnet опубликовал рейтинг 60 лучших игроков предстоящего драфта НХЛ 2023 года. Мичков занял 4-ю строчку в списке.

В прошедшем сезоне Мичков выступал за СКА на правах аренды из «Сочи». 18-летний форвард набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-2023-06-12-kamenskiy-nevazhno-pod-kakim-nomerom-vyberut-michkova-na-drafte-on-odin-iz-samykh-yarkikh-igrokov-molodogo-pokoleniya
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Валерий Каменский
Матвей Мичков
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