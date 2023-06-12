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Сегодня, 19:14

Плющев: «Я не понимаю, как СКА формирует свой состав. Странно отдавать своих топовых хоккеистов конкурентам»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы СКА на завоевание Кубка Гагарина в следующем сезоне.

«Тренерский штаб СКА в прошлом сезоне говорил, что поражения делают их сильнее, но главное — не декларировать это, а делать выводы и работать. Я не понимаю, как СКА формирует свой состав. Почему бегут лидеры, тоже не хочу разбираться. Яшкина и Жафярова будет сложно заменить. Питер часто укрепляется хоккеистами «СКА-Варяг». Но эти игроки явно уступают в мастерстве. Странно отдавать своих топовых хоккеистов конкурентам. У СКА хорошая школа, селекционный отдел. Думаю, они найдут на трансферном рынке тех, с кем можно будет бороться за Кубок Гагарина в новом сезоне», — приводит Legalbet слова Плющева.

В минувшем сезоне СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ, где уступил в серии ЦСКА (4-2).

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushev-ya-ne-ponimayu-kak-ska-formiruet-svoj-sostav/
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Владимир Плющев
Кубок Гагарина
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