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Сегодня, 19:28

Карнаухов: «Главный секрет успеха ЦСКА — это люди»

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов поделился эмоциями после победы команды в Кубке Гагарина.

— Третий в карьере Кубок Гагарина. Не надоело уже постоянно выигрывать этот трофей?

— Конечно же, не надоело. Наверное, ради этих эмоций, ради этих моментов стоит побеждать, стоит поднимать кубки. Это никогда не надоедает, — приводят «Известия» слова Карнаухова.

— В чем феномен ЦСКА Федорова с вашей совершенно феерической способностью в нужный момент прибавлять и в безвыходных ситуациях вытаскивать матчи и серии?

— Феномена никакого нет. Главный секрет успеха — это люди. Люди, которые находятся в раздевалке. Которые носят майки ЦСКА. Это главный секрет успеха.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

Источник: https://iz.ru/1506192/aleksei-fomin/ustavshii-izmuchennyi-no-radi-takikh-momentov-stoit-eto-prokhodit
Павел Карнаухов
Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
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