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27 октября, 22:00

КХЛ, 27 октября: «Трактор» обыграл «Металлург», «Сочи» победил СКА и другие матчи

«Трактор» обыграл «Металлург».
Фото ХК «Трактор»
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Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

27 октября, пятница

«Барыс» — «Динамо» Минск — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Волков — 3 (Коробов, Хэмилтон), 53:21 — 0:1. Бекетаев — 2 (Рахманов, Омирбеков), 58:25 — 1:1. Мороз — 5 (Хэмилтон), 63:12 — 1:2.
Вратари: Паскуале — Колосов.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 25 (9+6+9+1) — 46 (16+15+13+2).
Судьи: Васильев, Ромасько.
27 октября. Астана. «Барыс-Арена».

«Трактор» — «Металлург» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Голы: Акользин — 8 (Карпов, Яковлев), 3:32 — 0:1. Телегин — 1 (Шабанов, Ткачев), 8:38 — 1:1. Бурдасов — 7 (Кравцов, Антипин), 21:05 — 2:1. Карпухин — 1 (Шаров, Котляревский), 23:53 — 3:1. Дер-Аргучинцев — 9 (Бурдасов, Кравцов), 33:45 — 4:1. Блажиевский — 2 (мен., п.в., Шаров), 58:44 — 5:1.
Вратари: Подскребалин — Загидулин (Набоков, 23:53, 43:14 — 44:42, 57:23 — 58:44).
Штраф: 17 — 27.
Броски: 31 (5+16+10) — 22 (7+6+9).
Судьи: Гофман, Спирин.
27 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

«Лада» — «Ак Барс» — 6:3 (1:0, 2:3, 3:0)
Голы: Семин — 1 (Космачук), 4:20 — 1:0. Быков — 1 (Войнов, Кателевский), 22:59 — 1:1. Космачук — 6 (М. Березин, Бабенко), 28:14 — 2:1. Кагарлицкий — 6 (Хенкель, Свечников), 32:56 — 2:2. Яшкин — 12 (Радулов, Семенов), 34:29 — 2:3. Сафин — 8 (Стальнов, Демидов), 35:02 — 3:3. Бабенко — 1 (Кугрышев, Демидов), 41:34 — 4:3. Кугрышев — 4 (п.в., Росандич), 58:06 — 5:3. Романов — 4 (п.в., Алтыбармакян, Демидов), 58:42 — 6:3.
Вратари: Трушков — Билялов (57:33 — 58:06, 58:14 — 58:42).
Штраф: 2 — 0.
Броски: 23 (6+8+9) — 23 (7+11+5).
Судьи: Белов, Оскирко.
27 октября. Тольятти. «Лада Арена».

«Нефтехимик» — «Куньлунь» — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Попов — 2 (Шерстобитов, Бикмуллин), 32:19 — 1:0. Белозеров — 8 (бол., Дергачев, Н. Якупов), 33:57 — 2:0. Челиос — 3 (Вонг, Локхарт), 39:55 — 2:1. Меркли — 2, 45:34 — 2:2. Локхарт — 3, 47:35 — 2:3. Дергачев — 5 (Сетдиков, Клок), 59:57 — 3:3.
Победный буллит: Локхарт.
Вратари: Долганов (57:41 — 59:57 Николаев, 65:00) — Джурасик.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 52 (12+14+23+3) — 31 (9+8+10+4).
Судьи: Гашилов, Шувалов.
27 октября. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена».

«Локомотив» — «Северсталь» — 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)
Голы: Рафиков — 3 (Полунин), 2:25 — 1:0. Лихачев — 8 (бол., Чехович, Рафиков), 13:38 — 2:0. Аймурзин — 5 (Пилипенко), 27:01 — 2:1. Красковский — 5 (мен.), 29:15 — 3:1. Шалунов — 9, 39:53 — 4:1. Муханов — 4 (Жабреев, Лишка), 44:36 — 4:2. Тихонов — 1 (Пилипенко, Аймурзин), 51:54 — 4:3.
Вратари: Исаев — Шугаев (Шостак, 29:15, 59:33 — 59:49).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 35 (14+14+7) — 18 (6+4+8).
Судьи: Кулаков, Раминг.
27 октября. Ярославль. «Арена-2000».

«Торпедо» — «Автомобилист» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы: Артамонов — 3 (Атанасов, Летунов), 4:43 — 1:0. Хрипунов — 2 (Осипов, Воронков), 8:58 — 1:1. Атанасов — 12 (бол., Летунов, Артамонов), 12:41 — 2:1. Макеев — 6 (Севостьянов, Голышев), 29:40 — 2:2. Артамонов — 4 (бол., Кручинин, Атанасов), 50:19 — 3:2. Летунов — 11 (бол., п.в., Артамонов, Атанасов), 59:43 — 4:2.
Вратари: Кульбаков — Аликин (57:26 — 58:55, 59:04 — 59:43).
Штраф: 4 — 14.
Броски: 41 (9+14+18) — 25 (8+10+7).
Судьи: Беляев, Лаврентьев.
27 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

«Сочи» — СКА — 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
Голы: Никишин — 6, 10:17 — 0:1. Гальченюк — 8 (бол., Никишин, Грицюк), 17:32 — 0:2. Рассказов — 5 (бол., Криштоф, Грэм), 28:14 — 1:2. Завгородний — 3 (Сагадеев), 31:43 — 2:2. Тянулин — 6, 32:56 — 3:2. Пашнин — 2 (Поляков), 37:09 — 3:3. Бардаков — 2 (мен., Старков), 42:43 — 3:4. Криштоф — 4 (мен., Хуснутдинов), 43:41 — 4:4. Попов — 6 (бол., Грэм, Криштоф), 59:24 — 5:4.
Вратари: Бердин — Серебряков (59:24).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 33 (11+10+12) — 35 (14+10+11).
Судьи: Морозов, Наумов.
27 октября. Сочи. ДС Большой.

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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