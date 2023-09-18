КХЛ: расписание матчей и трансляции игр КХЛ 18 сентября

На 18 сентября запланированы восемь матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2023 / 2024.

Игры на территории Российской Федерации можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Матчи показывают телеканалы КХЛ ТВ и KHL Prime, сайт КХЛ (раздел Видео), «Матч ТВ» и сайт федерального спортивного телеканала matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Оkko.

Расписание матчей и трансляции КХЛ 18 сентября, понедельник

16.30. «Барыс» — «Нефтехимик»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск».

17.00. «Металлург» — «Автомобилист»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Оkkо, «ТВ ИН» (Магнитогорск).

17.00. «Салават Юлаев» — «Торпедо»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkkо, телеканал «БСТ» (Уфа), телеканал «НН 24» (Нижний Новгород).

17.00. «Трактор» — «Лада»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск», телеканал «ОТВ» (Челябинск).

19.00. ЦСКА — «Локомотив»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Матч ТВ», «Кинопоиск», «Первый ярославский» (Ярославль)

19.30. «Ак Барс» — «Витязь»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Okko, телеканал «ТНВ Татарстан» (Казань)

19.30. «Динамо» Москва — «Спартак»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Okko.

19.30. «Сочи» — «Северсталь»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск».

Время — московское.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.