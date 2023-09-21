КХЛ: расписание матчей и трансляции 21 сентября

На 21 сентября запланировано шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.

Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Сезон — 2023 / 2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игры ФОНБЕТ чемпионата КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 21 сентября:

12:00. «Амур» — «Динамо М»

Он лайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт. 12:30. «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар»

Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт. 15:30. «Сибирь» — «Авангард»

Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт. 18:00. «Лада» — ЦСКА

Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт. 19:30. «Сочи» — «Трактор»

Онлайн трансляции: Кинопоиск, Okko Спорт. 19:30. «Спартак» — «Барыс»

Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона