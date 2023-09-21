КХЛ: расписание матчей и трансляции 21 сентября

Сегодня, 07:00
На 21 сентября запланировано шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.
Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Сезон — 2023 / 2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игры ФОНБЕТ чемпионата КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.
Расписание трансляций матчей КХЛ 21 сентября:
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.