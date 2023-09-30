Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 06:00

КХЛ: расписание матчей и трансляции 30 сентября

Опубликовано расписание матчей КХЛ на 30 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Понтус Оберг (ХК «Барыс»).
Фото ХК «Барыс»
Telegram Дзен

На 30 сентября запланировано шесть матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024.

Игры КХЛ в России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 30 сентября:

14.00. «Барыс» — «Сибирь»
Трансляция: Кинопоиск, сайт КХЛ

14.30. «Автомобилист» — «Адмирал»
Трансляция: КХЛ ТВ, , сайт КХЛ, Кинопоиск, Окко

14.30. «Трактор» — «Спартак»
Трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Кинопоиск, Окко

17.00. «Северсталь» — «Локомотив»
Трансляция: КХЛ ТВ, , сайт КХЛ, Кинопоиск, Окко

17.00. «Торпедо» — «Сочи»
Трансляция: КХЛ Prime, Кинопоиск, Окко

17.10. «Динамо Минск» — «Лада»
Трансляция: Кинопоиск, сайт КХЛ

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
0
Читайте также
Экс-полузащитник «Локомотива» Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством
МПК не будет полностью приостанавливать членство Паралимпийского комитета России
Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы
СМИ сообщили о согласовании Зеленским нового наступления ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кугрышев: «В «Ладе» не следят за таблицей»