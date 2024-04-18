Князев: «Качество легионеров в КХЛ падает. Нет смысла увеличивать лимит»

Бывший нападающий «Спартака» Кирилл Князев прокомментировал возможное увеличение лимита на легионеров в КХЛ.

«В сложившейся ситуации качество легионеров в КХЛ падает. Нет смысла делать лимит в пять иностранцев. Это дополнительные места для наших русских ребят, у которых есть возможность себя проявить. Я не против пяти легионеров, я за качество», — приводит слова Князева Legalbet.

10 апреля ФХР заявила, что приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25.