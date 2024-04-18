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Сегодня, 12:00

«Металлург» — «Локомотив»: кто победит — прогнозы на первую игру финала Кубка Гагарина

Крикунов не считает «Локомотив» фаворитом в финале Кубка Гагарина
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Кубок Гагарина.
Кубок Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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18 апреля пройдет первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2024 между «Металлургом» и «Локомотивом». Игра в Магнитогорске начнется в 17.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогнозы на первую встречу решающего поединка плей-офф КХЛ текущего сезона.

Экс-тренер сборной России и нескольких клубов КХЛ Владимир Крикунов заявил, что не считает «Локомотив» фаворитом в финале Кубка Гагарина: «Плей-офф — это особые игры, нельзя сказать, что одна команда сильнее. Еще как посмотреть, Ярославль-то на первом месте был, но не так долго по ходу чемпионата, а «Магнитка» все время была на первом месте, поэтому говорить о «Локомотиве» как о заведомом фаворите нельзя. Равные команды, кто тут победит, я не могу сказать, обе команды хорошие, готовые, плюс тренеры молодые, амбициозные, тут будет сражение».

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин считает, что у «Магнитки» будет небольшое преимущество в финале с «Локомотивом».

«Про нас в 2016 году говорили, что фаворит ЦСКА, счет будет 4-0 или 4-1, — приводит слова Величкина ТАСС. — Поэтому в финале фаворитов не бывает. Фавориты оба. Я думаю, что в финале такой фееричной игры не будет, будут достаточно внимательно играть в обороне».

При этом известный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд в интервью «ВсеПроСпорт» назвал «Локомотив» фаворитом финальной серии Кубка Гагарина-2024: «Считаю фаворитом «Локомотив», но это не значит, что они обязательно выиграют. В чем «Локомотив» превосходит «Металлург»? В организации, опыте игроков. Все-таки «Локомотив» — это команда, которая давно строится. «Металлург» фантастическую работу проделал, они практически за год новую команду собрали, которая вышла в финал, но я не могу сказать, что «Локомотив» — явный фаворит, но мне кажется, что все-таки «Локомотив» выиграет».

Ознакомиться с основной информацией о решающем противостоянии сезона КХЛ можно на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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