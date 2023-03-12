Кольцов назвал полным провалом выступление «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ

Двукратный чемпион России в составе «Салавата Юлаева», двукратный обладатель «Золотого шлема» Кирилл Кольцов подвел итоги сезона в исполнении уфимского клуба.

«Сейчас будет очень много критики, что и понятно. Но она должна быть конструктивной. Ту игру, которая была заявлена от руководства в начале сезона — атакующий хоккей с комбинациями — думаю, что мы не увидели. Тот хоккей, который ставился тренерским штабом, изначально был пропагандирован на оборону своих ворот. Мы не увидели красивых атак, смены мест от нападающих, красивой игры. Того, чем славился «Салават» на протяжении последнего десятилетия. Но не могут защитники, которые в других командах всегда играли в меньшинстве, закрывать большинство в «Салавате». Понятно, что сравнивать прошлую и сегодняшнюю команду нельзя. Мы в свое время выиграли три регулярных чемпионата подряд. Это сильное достижение, на которое никто особо не обращал внимания, как бы было все привычно. Поэтому для всех сейчас это полный провал», — приводит слова Кольцова «Чемпионат».

Ранее «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Благодаря этой победе клуб из Владивостока выиграл серию у уфимцев со счетом 4-2.