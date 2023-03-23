Коньков заявил, что «Торпедо» является главным открытием сезона КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков подвел итоги сезона для «Торпедо», а также прокомментировал поражение нижегородцев от СКА в полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина (0-4).

«Команда из Нижнего Новгорода, безусловно, своей игрой обратила внимание всех специалистов и является главным открытием сезона. Самое главное, что мне понравилось в игре «Торпедо», помимо их результата — это те качественные действия, которые мы увидели: как ребята контролируют шайбу, играют в пас, не отбрасываются. Это не значит, что они играют в советский хоккей или какой-то еще. Это динамичная, агрессивная игра, активные действия и в защите, и в нападении. Защитники действуют очень активно, подключаются к атакам, играют в обе стороны. Нападающие также оказывают максимальное давление на всех участках поля. И те команды, которые чуть не успевали в движении, в этом плане проигрывали «Торпедо». Пожелаю руководству «Торпедо» максимально сохранить состав и приобрести новые кадры для того, чтобы в следующем году мы увидели еще более зрелую, яркую, интересную, победную игру «Торпедо». На становление команды всегда интересно смотреть», — приводит слова Конькова Metaratings.ru.

Нижегородский клуб занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» выиграло серию у московского «Динамо» со счетом 4:2, а во втором раунде в четырех матчах уступило СКА. Руководство клуба уже сообщило, что сохранит весь тренерский штаб команды, включая главного тренера Игоря Ларионова, на следующий сезон.