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КХЛ

Сегодня, 10:48

Кормье прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Ак Барсом»

Виктория Кравченко

Нападающий «Автомобилиста» Патрис Кормье рассказал, что думает о победном матче команды над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) в КХЛ.

— Каково играть в Казани?

— Всегда весело возвращаться в город, где провел два года карьеры. Матчи против моих бывших товарищей всегда особенные. Был рад вновь встретить парней, с которыми провел два классных сезона. Со многими сдружился за это время, например, с Юдиным, Бурмистровым, Дыняком, Сафоновым, Лямкиным, Биляловым, Петровым. Приятная встреча, желаю ребятам успеха, но увы, нам уже не по пути.

— Что скажете по игре?

— У нас были определенные сложности с удалениями. В этом смысле мы им дали почувствовать игру, у них мастеровитая команда, — рассказал Кормье Metaratings.ru.

Отметим, что это третья победа «Автомобилиста» над «Ак Барсом» подряд и третий матч между командами за последнюю неделю. Клуб занимает первое место на «Востоке».

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-korme-rasskazal-v-chem-sekret-uspekha-avtomobilista-lidiruyushchego-v-vostochnoy-konferentsi-1378145/
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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