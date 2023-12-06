Ковальчук заработает в «Спартаке» 15 миллионов рублей

Сегодня, 18:30
Как стало известно «СЭ», Илья Ковальчук, заключивший сегодня контракт со «Спартаком» до конца сезона, заработает 15 миллионов рублей. Еще столько же он может получить в случае выполнения определенных бонусов.
Ковальчук будет выступать в «Спартаке» под 71-м номером. Последним клубом 40-летнего хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.
Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.