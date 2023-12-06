«Спартак» подписал с Ковальчуком контракт до конца года

«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом Ильей Ковальчуком.

Как ранее сообщал «СЭ», соглашение с 40-летним игроком рассчитано до конца этого сезона. Ковальчук будет выступать под 71-м номером.

Последним клубом хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года. В России хоккеист также выступал за «Ак Барс», «Химик» и СКА.

В НХЛ Ковальчук играл за «Атланту» (сейчас «Виннипег»), которая выбрала его на драфте 2001 года под первым номером, «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».

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