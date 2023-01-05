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КХЛ

Сегодня, 13:43

Кожевников поделился ожиданиями от плей-офф КХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своих ожиданиях от сезона-2022/23 в КХЛ.

«Ожидания от КХЛ в 2023-м году? Будем ждать хороший чемпионат КХЛ, ничего непонятно, у всех то взлет, то иногда просадка. Плей-офф будет очень интересный. СКА, конечно, не безоговорочный фаворит, но один из. Команда молодая, но у них есть травмы.
Посмотрим, кто и как подойдет к началу плей-офф. По командам пока «Ералаш» полнейший: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Будет побольше кандидатов на Кубок Гагарина», — приводит Legalbet слова Кожевникова.

В данный момент лидером Западной конференции КХЛ является СКА с 76 очками в 47 матчах. На Востоке первую строчку занимает «Автомобилист» с 62 очками в 46 играх.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-nazval-proishodyashee-v-khl-polnejshim/
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