Кожевников поделился ожиданиями от плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своих ожиданиях от сезона-2022/23 в КХЛ.

«Ожидания от КХЛ в 2023-м году? Будем ждать хороший чемпионат КХЛ, ничего непонятно, у всех то взлет, то иногда просадка. Плей-офф будет очень интересный. СКА, конечно, не безоговорочный фаворит, но один из. Команда молодая, но у них есть травмы.

Посмотрим, кто и как подойдет к началу плей-офф. По командам пока «Ералаш» полнейший: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Будет побольше кандидатов на Кубок Гагарина», — приводит Legalbet слова Кожевникова.

В данный момент лидером Западной конференции КХЛ является СКА с 76 очками в 47 матчах. На Востоке первую строчку занимает «Автомобилист» с 62 очками в 46 играх.