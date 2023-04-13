Кожевников предложил увеличить количество клубов в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на включение тольяттинской «Лады» в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Риск финансовых проблем у «Лады» остается. Но все равно здорово, что клуб допустили в КХЛ. В Тольятти хорошая школа, значит, и отдача будет значимая. А уменьшать количество команд я бы не стал. Считаю, напротив, нужно увеличивать число участников и, соответственно, матчей, расширять географию КХЛ. Чтобы у нас было больше талантливых хоккеистов, которые могли бы расти в этих клубах. А с деньгами риски всегда были, есть и будут. Не нужно этого бояться», — приводит слова Кожевникова RT.

В четверг, 13 апреля совет директоров КХЛ включил тольяттинскую «Ладу» в список участников лиги в сезоне-2023/24. В следующем сезоне в турнире будут выступать 23 команды.