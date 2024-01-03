Козлов после победы над «Авангардом» заявил, что «Салават» еще не вышел на пик формы

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал гостевую победу уфимской команды над «Авангардом» (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«С нашей стороны хороший целостный матч, отличное движение и контроль шайбы. Играли в свой хоккей, хорошо играли в обороне, держали шайбу. Хорошо, что Хмелевский забил третий гол, после этого мы забрали инициативу обратно себе. Ребята играли на команду, мы провели правильную смену. Ребята играют уверенно и хорошо. Сказать, что это наш максимум и пик формы — думаю, еще нет. Есть моменты, где мы можем добавить. Нет предела совершенству», — приводит слова специалиста сайт «Салавата Юлаева».

Также Козлов отметил нападающих Евгения Тимкина и Ивана Дроздова.

«Тимкин — уважаемый хоккеист, он пользуется авторитетом внутри команды и у соперника. Плюс рад за Евгения, что он провел юбилейный матч дома, в Омске, где он начинал, при своих родителях. Дроздов, поиграв за сборную, всегда возвращаешься в команду на эмоциональном подъеме», — подчеркнул тренер.

33-летний Тимкин провел 800-й матч в своей карьере, 24-летний Дроздов в последних 3 матчах этого сезона набрал 5 (3+2) очков.

«Салават Юлаев» с 59 очками занимает третье место в Восточной конференции КХЛ.