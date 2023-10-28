Козырев: «Могли сравнять счет, но не хватило хладнокровия в концовке»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Начало было за «Локомотивом». У нас было много неточностей, игра расклеилась. Во втором и третьем периоде было преимущество, мы могли сравнять счет, но не хватило хладнокровия в концовке. Должны были забивать в большинстве, но сами пропустили. Чтобы разобрать детально ту ошибку, нужно посмотреть видео. Потеряли шайбу в своей зоне и пропустили гол. Выбор вратаря? Мы планировали Шугаева. Дима (Шугаев) играет здорово против «Локомотива», он сам из Ярославля. Руслан Абросимов получил повреждение в прошлой игре, он травмирован», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.

«Локомотив» набрал 29 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 20 очками — на 9-м месте.