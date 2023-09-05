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Сегодня, 16:30

Кравец — о Грицюке и Толчинском: «Ребята могли бы взять паузу»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Михаил Кравец.
Фото ХК «Авангард»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в интервью «СЭ» заявил, что не участвовал в переговорах с Арсением Грицюком и Сергеем Толчинским.

— Учитывая ситуацию с вашим контрактом, вы влияли на переговоры с Толчинским и Грицюком?

— Уже было поздно. Все переговоры закончились — Толчинский и Грицюк перешли в СКА. Мне хотелось сохранить многих ребят с прошлого сезона. Жалею, что этого не произошло. С другой стороны, и ребята могли бы взять паузу.

— Что привело к такому конфликту?

— А в чем конфликт?

— В том, что не договорились по контрактам.

— Грицюка и Толчинского любят в Омске. Наверное, и хоккеисты должны подумать, в каком клубе они хотят играть, где их сердце и где они, продолжив карьеру, получат удовольствие от хоккея. Значит, они решили, что в СКА им будет лучше. Никакого конфликта нет. Каждый сам выбирает, в каком клубе развиваться. Это не значит, что «Авангард» не хотел их оставить. Стороны не сошлись по другим вопросам: по зарплате, игровому времени. Может быть, Грицюку казалось, что он мало играет. Хотя знаю, что раньше он играл еще меньше. И я верил, надеялся на него и выпускал. Потому что понимал, что Арсений — талантливый игрок и хороший человек, который может помочь команде. Что и показал плей-офф. По Толчинскому — вообще никаких вопросов. Сергей нам сильно помогал. Я был бы рад, если бы он играл за «Авангард».

Полностью интервью Кравеца читайте на сайте «СЭ»

Сергей Толчинский
ХК Авангард
Михаил Кравец
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