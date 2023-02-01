Кручинин, Никишин и Билялов стали лучшими игроками января в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов января в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший 7 побед в 10 матчах месяца, еще в одной игре его команда добилась успеха в серии буллитов. Билялов отразил 96,37% бросков при коэффициенте надежности 0,98. В матчах с «Витязем» (2:0) и «Авангардом» (2:0) он сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА), набравший 12 (0+12) очков в 11 матчах месяца. На его счету также 21 силовой прием, 12 заблокированных бросков и 4 отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан Алексей Кручинин («Торпедо»). Он набрал 13 (5+8) очков в 11 матчах. Кручинин сделал 2 дубля, его шайбы в матчах с «Локомотивом» (3:2 ОТ) и «Сочи» (5:2) стали победными. На его счету также 2 силовых приема, 6 заблокированных бросков и 7 отборов шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Никита Гребенкин («Амур»), набравший 9 (4+5) очков в 12 матчах месяца. В игре с «Сибирью» (6:4) Гребенкин сделал дубль, а на его счету также семь силовых приемов, восемь блокированных бросков и 11 отборов шайбы.