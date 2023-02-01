Тамбиев: «Назовите для «Адмирала» хоть один проходной матч, который мы выиграли за счет какого-то явного преимущества»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:3 Б).

— Считаю, что неплохой матч, равный матч, много хороших действий сделали на поле. Второй матч с таким мастеровитым соперником, я считаю, что это нам в копилку эта игра. Доволен, как ребята действовали на поле, как они выполняли и самое главное — как они играли. Единственное, что не понравилось — буллитная серия. Более креативно надо исполнять буллиты, я сейчас в раздевалке ребятам это сказал, потому что вратарь наш бился до конца, сражался в этой буллитной серии против очень мастеровитых нападающих, пропустил один гол. Нападающие, кто выполнял эти буллиты, без идеи бросали — вот мое такое мнение. А так в принципе, по игре если брать, не беря буллитную серию, я считаю, что мы очень неплохо выглядели сегодня. Сейчас отдыхаем, готовимся к выездной серии.

— На ваш взгляд, вот четыре матча прошло с «Авангардом», почему они вот такие упорные, до последнего, как говорится, по-максимуму выкладываются команды?

— Все игры в КХЛ они такие все упорные. Назовите для «Адмирала» хоть один проходной матч, который мы выиграли за счет какого-то явного преимущества, когда я мог после второго периода встать и отдыхать, а ребята пусть сами играют. Так вырабатывается философия правильная, характер команды. Мы же не выигрываем матчи с явным преимуществом, у нас все матчи упорные, ноздря в ноздрю. С трибун легче смотреть, чем со скамейки, наверное, так скажу.

— Результатом и набранными очками довольны по итогу этих четырех матчей против сибирских клубов довольны?

— Я игрой доволен больше, вернулась та философия, которая у нас немного пропала, сейчас я вижу, что она обратно вернулась и то, что мы требуем от них, они стараются выполнять — потому и набираются очки. Если что-то у нас не так, не выполняется, не получается — тогда нам сложнее набирать очки. Такой вот «Адмирал» в этом году, у меня он такой, другую команду я не вижу.

— Десять матчей осталось, календарь сложный. Силы у ребят остались, чтобы выполнить этот рывок? И второе, все-таки травмированный наш, один из наших нападающих, он на эти десять матчей сможет вернуться?

— Ну по второму вопросу я не буду вслух здесь говорить, это внутренняя кухня команды. Выйдет на поле — вы его увидите, поверьте мне, его видно будет, мелькать он будет перед глазами. А первая часть вопроса: ну, я на это вообще не отвлекаюсь весь сезон, на перелеты, логистику. Тренируемся, готовимся, восстанавливаемся, едем в поездку. После поездки видно будет. Я и сам не расслабляюсь и от ребят все мысли отгоняю: выходим, готовимся, играем в хоккей. Дальше течение вынесет и посмотрим. На Востоке вообще тяжело что-то загадывать, даже никто вам сейчас не скажет какой проходной балл будет. Все команды приличные, все обладают составами хорошими, все хотят в плей-офф играть, также, как и мы.