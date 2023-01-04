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Сегодня, 01:56

Кручинин рассказал, какую музыку включает в раздевалке «Торпедо» перед матчами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин прокомментировал победу над «Сочи» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В этой встрече он оформил дубль.

«Не сказал бы, что для «Торпедо» матч сложился без проблем. Бывает игровое преимущество обманчиво. Ведешь 1:0, пропускаешь контратаку, получаешь 1:1. Инициатива очень быстро может уйти. Хорошо, что сразу взяли себя в руки и смогли реализовать свои моменты, сделав большой задел во втором периоде. В третьем периоде играли для болельщиков, хотели забить ещё больше голов. Перед тем, как забросить свою шайбу, у меня было два хороших момента, но если бы все все забивали, то у всех были бы большие контракты. Хорошо, что забили 30 процентов из своих моментов. Стараемся играть друг на друга и получать удовольствие от игры.

Какую музыку включаю в раздевалке? Перед разминкой звучит танцевальная музыка, перед выходом на лед играет тяжелый рок, а уже после игры можно и Дмитрия Маликова включить. Плюс-минус уже знаю, какие песни любят ребята, поэтому стараюсь менять репертуар. Благо у меня в телефоне более 6 000 композиций», — цитирует пресс-служба лиги Кручинина.

«Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» располагается на четвертой строчке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/03/507766.html
Алексей Кручинин
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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