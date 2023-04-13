«Лада» будет играть на «Востоке», ее бюджет — 1,4 миллиарда рублей

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев рассказал о вступлении команды в КХЛ.

— «Лада» будет играть в Восточной конференции, наш бюджет — 1,4 миллиарда рублей, — заявил Чеботарев. — Главного тренера назовем через десять дней. Будем просить у клубов в аренду тех игроков, которых ранее продали. Скорее всего, ЦСК ВВС будет играть в ВХЛ и станет нашим фарм-клубом.

В четверг, 13 апреля совет директоров КХЛ включил «Ладу» в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в сезоне-2023/24. Тольяттинцы не выступали в лиге с 2018 года, последние пять сезонов команда провела в ВХЛ.