Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:42

Леонтьев подвел итоги матча «Нефтехимик» — «Локомотив»

Telegram Дзен

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Сражались до конца с сильным соперником. Из-за индивидуальных ошибок пропустили голы, — начал тренер. — В конце сняли вратаря, но и тогда из-за неточной передачи получили шайбу в свои ворота. Парни молодцы, сражались на протяжении всей игры, несмотря на потери основных игроков.

— Никита Буруянов дебютировал за «Нефтехимик». В первом же матче забросил шайбу. Как оцените игру нападающего?

— Парень отлично трудится, на тренировках старается. По одной игре, конечно, судить неправильно. Сыграл сегодня немного во втором и в третьем периоде. Посмотрим на дистанции.

— Отталкиваясь от сегодняшнего матча, в каких компонентах игры в дальнейшем вам нужно добавить, чтобы попасть в плей-офф?

— Нужно реализовывать свои моменты. Таких моментов много, но надо чаще этими возможностями пользоваться. Надо подтянуть меньшинство, больше бросков ловить на себя. У нас и дух, и командный характер есть. В силу своих возможностей все играют на максимум.

— Великолепное начало третьего периода, надолго заперли соперника. Насколько определяющей оказалась ошибка Жукенова?

— «Локомотив» — опытная и мастеровитая команда. Соперник сразу наказал за ошибку. В своей зоне нельзя так ошибаться.

— У вас сегодня был один запрос, который оказался неудачным. Вы сознательно тогда рисковали?

— На повторе было видно, что игрок соперника навалился и придавил нашего вратаря. Не знаю, как именно это трактовать, но, по-моему, это была блокировка. Он не дал нашему вратарю встать, поэтому я считаю, что там была блокировка.

— Иван Ковалев провел несколько матчей за «Нефтехимик». Как его перспектива, оцениваете ли его в дальнейшем?

— У него был небольшой опыт игры в КХЛ. Парень уже в хорошем по хоккейным меркам возрасте. В «Нефтянике» неплохо выступал. Его игра пока нас удовлетворяет, я думаю, что он будет дальше прогрессировать.

Данияр Денисов

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
2
0
Читайте также
Бутырская объяснила, почему российским тренерам мешали работать на чемпионате Европы по фигурному катанию
Нападающий «Колорадо» Ничушкин пройдет программу помощи игрокам НХЛ
Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ
Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане
Экс-главу морского управления Росгвардии Волкова приговорили к шести годам колонии
Американский политолог допустил применение США ядерного оружия на Украине
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Спартак» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Сочи» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ