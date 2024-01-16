Леонтьев подвел итоги матча «Нефтехимик» — «Локомотив»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Сражались до конца с сильным соперником. Из-за индивидуальных ошибок пропустили голы, — начал тренер. — В конце сняли вратаря, но и тогда из-за неточной передачи получили шайбу в свои ворота. Парни молодцы, сражались на протяжении всей игры, несмотря на потери основных игроков.

— Никита Буруянов дебютировал за «Нефтехимик». В первом же матче забросил шайбу. Как оцените игру нападающего?

— Парень отлично трудится, на тренировках старается. По одной игре, конечно, судить неправильно. Сыграл сегодня немного во втором и в третьем периоде. Посмотрим на дистанции.

— Отталкиваясь от сегодняшнего матча, в каких компонентах игры в дальнейшем вам нужно добавить, чтобы попасть в плей-офф?

— Нужно реализовывать свои моменты. Таких моментов много, но надо чаще этими возможностями пользоваться. Надо подтянуть меньшинство, больше бросков ловить на себя. У нас и дух, и командный характер есть. В силу своих возможностей все играют на максимум.

— Великолепное начало третьего периода, надолго заперли соперника. Насколько определяющей оказалась ошибка Жукенова?

— «Локомотив» — опытная и мастеровитая команда. Соперник сразу наказал за ошибку. В своей зоне нельзя так ошибаться.

— У вас сегодня был один запрос, который оказался неудачным. Вы сознательно тогда рисковали?

— На повторе было видно, что игрок соперника навалился и придавил нашего вратаря. Не знаю, как именно это трактовать, но, по-моему, это была блокировка. Он не дал нашему вратарю встать, поэтому я считаю, что там была блокировка.

— Иван Ковалев провел несколько матчей за «Нефтехимик». Как его перспектива, оцениваете ли его в дальнейшем?

— У него был небольшой опыт игры в КХЛ. Парень уже в хорошем по хоккейным меркам возрасте. В «Нефтянике» неплохо выступал. Его игра пока нас удовлетворяет, я думаю, что он будет дальше прогрессировать.

Данияр Денисов