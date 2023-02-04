Леонтьев: «Надо восполнять пробел, что «Нефтехимик» и делает»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первый гол в наши ворота залетел от ноги защитника, был несколько курьёзным. Хотя — как курьезным, если это из-за давления произошло. Спартаковцы почувствовали, что могут извлечь из этого, и усилили давление. Всегда так происходит. Атмосфера в команде очень хорошая, психологическая уверенность. С этим у нас нет проблем. Да, у нас идет серия с набранными очками, но не забывайте, что в начале сезона была серия без очков. Надо восполнять пробел, что мы и делаем. Боремся, сражаемся», — цитирует пресс-служба лиги Леонтьева.

«Спартак» идет на 9-м месте в Западной конференции, набрав 58 очков. «Нефтехимик» располагается на 8-й строчке в Восточной конференции с 61 очком.