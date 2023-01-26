Леонтьев сравнил матч против «Амура» с игрой плей-офф

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

«Вязкая игра была, упорная, все очень тяжело. Но все равно взяли очко, хотя могли в концовке при удачной реализации большинства взять и два очка. Как есть так есть. Хороший, боевой матч плей-офф. Никто не хотел уступать, все хотели выиграть. Будем готовиться, у нас уже через день игра. Разберем и будем двигаться дальше. Почему не создали опасных моментов при игре «5 на 3»? Я тоже не понимаю. На тренировках мы разыгрываем, все знают, где нужно находиться, какие передачи делать, но так получилось. Переволновались, наверное. Не было желания поменять Тихомирова на Судницина на буллитах. Андрей достаточно неплохо двигался на протяжении всего матча, не давал поводов, чтобы его поменять. Был абсолютно уверен в буллитной серии. Но у соперника были неплохие исполнители, здорово забили», — цитирует пресс-служба лиги Леонтьева.

«Нефтехимик» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка. «Амур» идет на 8-й строчке с 56 очками.