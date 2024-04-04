«Локомотив» в овертайме победил «Трактор» и удвоил преимущество в серии Кубка Гагарина

4 апреля, 22:09
«Локомотив» дома обыграл «Трактор» во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Георгий Иванов.
В основное время у хозяев голами отметились Артур Каюмов и Мартин Гернат. У гостей шайбы забросили Виталий Кравцов и Илья Карпухин.
Следующая игра команд пройдет 6 апреля в Челябинске.
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Каюмов — 3 (Березкин, Береглазов), 5:20 — 1:0. Кравцов — 3 (Дер-Аргучинцев), 6:22 — 1:1. Гернат — 4 (Березкин, Шалунов), 33:08 — 2:1. Карпухин — 1 (Жарков, Сошников), 53:46 — 2:2. Иванов — 3 (Елесин, Гернат), 63:51 — 3:2.
Вратари: Исаев — Мыльников.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 30 (12+8+9+1) — 25 (11+5+8+1).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
4 апреля. Ярославль. Арена-2000. 7693 зрителя.
Счет в серии: 2-0