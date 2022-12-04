«Металлург» прервал серию из пяти побед подряд, проиграв «Автомобилисту»

«Металлург» дома проиграл «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом в составе магнитогорской команды отметился Максим Карпов. За клуб из Екатеринбурга забили Андрей Обидин и Даниил Тарасов.

«Металлург» прервал серию из пяти побед подряд и занимает второе место на Востоке с 52 очками в 37 играх. «Автомобилист» лидирует в Восточной конференции, набрав 55 очков в 37 матчах.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Карпов — 6, 0:55 — 1:0. Обидин — 2, 16:06 — 1:1. Тарасов — 3 (Блэкер, Да Коста), 36:07 — 1:2.

Вратари: Паскуале (58:31) — Маттссон.

Штраф: 2 — 29.

Броски: 28 (9+11+8) — 24 (12+9+3).

Судьи: Оленин, Юдаков.

4 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.