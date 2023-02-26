«Салават Юлаев» в серии буллитов победил «Металлург» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ

Сегодня, 17:30
«Салават Юлаев» в серии буллитов победил «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В основное время за «Металлург» отличился Семен Кошелев.
В составе «Салавата Юлаева» забросил Алексей Пустозеров.
В серии послематчевых бросков автором победного буллита стал нападающий уфимцев Данил Башкиров.
«Магнитка» располагается на 5-м месте в турнирной таблице «Востока» с 83 очками за 68 матчей.
«Салават» находится на 2-й строчке с 86 баллами за 68 игр.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кошелев — 12, 25:39 — 1:0. Пустозеров — 11 (Хмелевский, Алалыкин), 45:18 — 1:1.
Победный буллит: Башкиров.
Вратари: Кошечкин — Ежов (60:11).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 37 (7+13+17+0) — 38 (9+13+10+6).
Судьи: Раводин, Соин.
26 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.