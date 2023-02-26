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Сегодня, 17:30

«Салават Юлаев» в серии буллитов победил «Металлург» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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«Салават Юлаев» в серии буллитов победил «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время за «Металлург» отличился Семен Кошелев.

В составе «Салавата Юлаева» забросил Алексей Пустозеров.

В серии послематчевых бросков автором победного буллита стал нападающий уфимцев Данил Башкиров.

«Магнитка» располагается на 5-м месте в турнирной таблице «Востока» с 83 очками за 68 матчей.

«Салават» находится на 2-й строчке с 86 баллами за 68 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кошелев — 12, 25:39 — 1:0. Пустозеров — 11 (Хмелевский, Алалыкин), 45:18 — 1:1.

Победный буллит: Башкиров.

Вратари: Кошечкин — Ежов (60:11).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (7+13+17+0) — 38 (9+13+10+6).

Судьи: Раводин, Соин.

26 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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