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Сегодня, 13:15

Мичков рассказал о своем отношении к популярности

Михаил Скрыль
Корреспондент
Матвей Мичков.
Фото ХК «Сочи»
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Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, один из ведущих молодых игроков России в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал свое по поводу повышенного внимания к своей персоне.

— Привыкли к повышенному вниманию?

— Конечно. Каждый мой гол, каждый игровой момент обсуждался и обсуждается. Научился спокойнее к этому относиться. Играю в свой хоккей, выхожу с холодной головой и думаю только об игре. Околохоккейные моменты не должны влиять на меня. Моя задача — выходить на лед и помогать команде побеждать в каждой игре.

— Тяжело думать только о хоккее, когда все вокруг говорят и пишут: Мичков, драфт, СКА, «Сочи»?

— Все разговоры меня только мотивируют. Где бы ты ни находился, всегда надо показывать свой уровень. Неважных матчей не бывает. В каждой игре надо выкладываться по максимуму.

— В какой момент почувствовали пик популярности?

— В возрасте 14-15 лет. Рывок в СМИ случился после юношеских Олимпийских игр, когда стал лучшим бомбардиром, а наша сборная выиграла золото. До этого все равно был известен, но только среди тех, кто следит за детским и юношеским хоккеем и турнирами сборной. Но рывок наступил после юношеской Олимпиады, ЮЧМ и лакросса за национальную сборную на Евротуре.

Матвей Мичков. «Каждый мой гол, каждый момент обсуждался и обсуждается». Главный талант России Мичков — о популярности

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
Матвей Мичков
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