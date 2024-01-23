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Сегодня, 20:30

«Миннесота» — «Вашингтон»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ

«Миннесота» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ 24 января.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» встретится с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 24 января. Игра состоится в многофункциональной крытой арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Миннесота» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Уайлд» заработал 45 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Кэпиталз» с 50 баллами располагаются на 11-й строчке «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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