«Миннесота» встретится с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 24 января. Игра состоится в многофункциональной крытой арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Миннесота» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Уайлд» заработал 45 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Кэпиталз» с 50 баллами располагаются на 11-й строчке «Востока».

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