Радулов: «Сейчас что-то не получается, но это не повод опускать руки»

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопросы о неудачной серии команды.

— У «Ак Барса» тяжелый график, серьезные соперники. Усталость чувствуется?

— График тяжелый у всех. Все нормально. Единственное — неприятно проигрывать. Болельщики и руководство ждут от нас побед. Нужно отдыхать и готовиться к следующей игре. Календарь тяжелый, матчи через день. Надо побыстрее забыть сегодняшнюю игру и готовиться к следующей.

— Вы правильно сказали про болельщиков и руководство, что от вас ждут побед. Вы, как лидер, чувствуете повышенную ответственность за результат?

— Я стараюсь об этом не думать. Стараюсь выходить и в каждой смене приносить пользу команде. Делаю все, что от меня зависит. Сейчас что-то не получается, но это не повод опускать руки. Надо еще больше работать и стремиться к тому, чтобы шайба заходила в ворота.

— Вы второй месяц играете в КХЛ после возвращения из Северной Америки. Полностью перестроились к российскому хоккею?

— Не мне себя оценивать. Физически я чувствую себя хорошо. Хотелось бы, конечно, побольше результативных действий. Они нужны нашей команде. Повторюсь, все приходит через работу и труд. Надо переворачивать эту ситуацию.