Нападающий «Ак Барса» Панюков: «Пять побед до игры с «Сибирью»? Были правильные и умные решения на льду»

14 января, 23:53
Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:4 ОТ).
— Что скажете по игре в целом?
— Интересная, обоюдоострая игра, где никто не хотел уступать. К сожалению, не удалось довести матч до победы, сделаем правильные выводы и будем добавлять с каждой игрой.
— «Ак Барс» по первым периодам на 17 месте в лиге, а тут 2 забили. Не могло это расслабить?
— Нет, не было такого.
— За счет чего одержали 5 побед подряд до этого?
— Выполнение игрового задания, правильные и умные решения на льду.
— Может просто нефарт в этой игре и один из самых неудачных матчей сезона?
— Необходимо работать до последней секунды и доводить такие матчи до победы, — сказал Панюков Metaratings.ru.