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14 января, 23:53

Нападающий «Ак Барса» Панюков: «Пять побед до игры с «Сибирью»? Были правильные и умные решения на льду»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:4 ОТ).

— Что скажете по игре в целом?

— Интересная, обоюдоострая игра, где никто не хотел уступать. К сожалению, не удалось довести матч до победы, сделаем правильные выводы и будем добавлять с каждой игрой.

— «Ак Барс» по первым периодам на 17 месте в лиге, а тут 2 забили. Не могло это расслабить?

— Нет, не было такого.

— За счет чего одержали 5 побед подряд до этого?

— Выполнение игрового задания, правильные и умные решения на льду.

— Может просто нефарт в этой игре и один из самых неудачных матчей сезона?

— Необходимо работать до последней секунды и доводить такие матчи до победы, — сказал Панюков Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-ak-barsa-panyukov-pyat-pobed-do-igry-s-sibiryu-byli-pravilnye-i-umnye-resheniya-219905/
Кирилл Панюков
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
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