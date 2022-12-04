Мирошниченко — о дебюте в КХЛ: «Нервничал не особо сильно, готовился к этому матчу очень много»

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко прокомментировал свою дебют в КХЛ. Он сыграл за команду в матче против «Трактора» (5:1).

«Дебют супер. Думаю, были у меня хорошие смены — только не очень много. Но так мне понравилось. Нервничал не особо сильно, готовился к этому матчу очень много, да и выходить играть не впервой — это моя работа. Я не очень сильно переживал. Долгожданное событие, и семья ждала. Все переживают и поздравили все. В интернете не только близкие, но и фанаты, болельщики. Есть ли для меня разница, кого хитовать? Конечно, нет. На площадке особо не смотришь, кто бежит против тебя. Надо только собраться, чтобы тебя не убили там», — приводит слова Мирошниченко сайт лиги.

В текущем сезоне МХЛ 18-летний форвард провел восемь матчей за «Омских Ястребов» и набрал 11 (8+3) очков.

В марте 2022 года стало известно об обнаружении у игрока онкологического заболевания (лимфомы Ходжкина). Летом он прошел курс лечения и возобновил карьеру.