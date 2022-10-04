Нападающий «Авангарда» Жарков: «В ментальном и психологическом плане мы стали более уверенны»

Нападающий «Авангарда» Владимир Жарков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«Сегодня надо хорошо сыграть, и завтра уже вернемся домой. На выездах понимаешь цену каждой ошибки, каждого недовосстановления. В ментальном и психологическом плане мы стали более уверенны и более устойчивы. Думаю, сегодня будет хороший хоккей. И мы будем делать акцент на атаку, и они. Нам главное — овладать с эмоциями и спокойно играть в свой хоккей», — сказал 34-летний нападающий на видео, размещенном на официальном сайте клуба.

Команда из Омска сыграет с командой из Уфы 4 октября. Матч пройдет в 17.00 по московскому времени.